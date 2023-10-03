Снова туман. Какая погода будет в Алтайском крае 3 октября

Погода в Алтайском крае
Ночью в регионе температура опустится до -1...-6 градусов, местами до +4. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
Днем потеплеет до +12...+17 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в краевой столице похолодает до -1...-3 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.
Днем термометры в городе покажут +13...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.