24 мая
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Жизнь

Сильный пылевой вихрь заметили на трассе в Алтайском крае

Высокий вихревой столб пыли заметили на алтайской трассе, сообщают очевидцы в группе Barnaul 22.

Пылевой вихрь.
Пылевой вихрь.
Barnaul 22

Песчаный вихрь появляется у поверхности земли в малооблачную погоду. Обычно столб пыли поднимается на 10-20 метров в высоту.

Впрочем, людей больше беспокоит отсутствие озеленения, которое и предотвращает распространение вихрей.

"С такими темпами вырубки лесов песчаные бури будут нормой", - пишут одни жители региона в комментариях.

"У нас во дворе все деревья вырубили, так такие "столбы" каждый день теперь", - делятся другие.

Ранее стало известно, что мэрия предлагает 7 млн рублей за спил старых деревьев во всех районах Барнаула.

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