Впервые тело Ленина забальзамировали в 1924 году, после его смерти. С тех пор периодически проводятся процедуры ребальзамирования для сохранения внешнего вида тела и предотвращения его разрушения. Последняя такая процедура проходила в 2020 году, в следующий раз ребальзамировать тело «вождя» планируют в 2027 году.

Как проходило первое бальзамирование

Первое бальзамирование тела Ленина провел академик Алексей Абрикосов: через аорту он ввел 6 л спирта, формальдегида и глицерина. Это была стандартная процедура, которая проводится с покойниками, чтобы продлить возможность прощания — максимум на шесть дней, — а также иметь возможность без спешки провести вскрытие и установить причину смерти.В результате той работы, из тела Ленина достали многие органы, в том числе — мозг.

После смерти медики заявили, что единственной болезнью Ленина был распространенный, резко выраженный, давний склероз сосудов мозга, явившийся последствием чрезмерной мозговой деятельности в связи с наследственным предрасположением к склерозу.

Владимир Ленин и Надежда Крупская. Горки, 1922 год. fishki.net

К чему привело второе бальзамирование

В результате первого опыта, тело Ленина нельзя было сохранить дольше, чем на шесть дней. Но время шло, а желающие проститься с Ульяновым (настоящее фамилия Ленина) не заканчивались.Тогда его жена приняла решение продлить процедуру на еще один месяц.

После долгих разногласий и предложенных способов. К процедуре привлекли биохимика Бориса Збарского. Который, в свою очередь, заверил, что что его коллега из Харькова, анатом Владимир Воробьев знает, как забальзамировать тело вождя.

Владимир Соколаев. Мытье мавзолея Ленина к празднику. Москва. 1988. photocentra.ru

На первом этапе ученые извлекли легкие, печень, селезенку, промыли грудную клетку и, с позволения партии, сделали множество надрезов — на животе, плечах, ногах, спине и ладонях рук, чтобы химические вещества проникали и хорошо пропитывали тело.

Затем труп погрузили в каучуковую ванну, наполненную специальным раствором: в его состав входили глицерин, ацетат калия, вода и хлорхинин. Их лаборатория работала с 26 марта 1924 года, а 26 июля того же года ЦИК СССР по увековечиванию памяти Ленина признала новое бальзамирование удавшимся.

Что стало с телом Ленина в настоящее время

Известно, что на сегодняшний день перед посетителями Мавзолея лежит только часть тела Владимира Ильича. А именно — около 20%, то есть голова, руки и шея. Ноги и туловище Ленина были удалены, чтобы избежать возможных необратимых процессов разложения. Их не утилизировали и не захоронили, а оставили для того, чтобы в будущем восстанавливать утраченные фрагменты кожи.

Надежда Крупская и Владимир Ленин в Горках. lenin.shm.ru

Владимир Ленин был сохранен молодым благодаря уникальной формуле, которая ко всему прочему предполагает подвижность некоторых частей тела и конечностей. Ребальзамирование остатков тела происходит раз в семь лет. Таким образом, следующая такая процедура пройдет в 2027 году.

Ранее сообщалось, почему тело Ленина продолжает лежать на Красной площади, и кто еще там похоронен.

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