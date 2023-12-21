«Аленка», документалки, уютные балкончики. Чем когда-то был знаменит обшарпанный «Дом науки и техники» в Барнауле

В бывшем барнаульском «Доме инженерно-технических работников» на Ленина, 94, когда-то показывали научно-документальные фильмы и продавали шоколадки «Аленка». Здесь работала библиотека, здесь хранились 11 млн. важнейших документов. Вот история здания, которое мы теряем.