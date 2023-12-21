21 декабря
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«Аленка», документалки, уютные балкончики. Чем когда-то был знаменит обшарпанный «Дом науки и техники» в Барнауле

В бывшем барнаульском «Доме инженерно-технических работников» на Ленина, 94, когда-то показывали научно-документальные фильмы и продавали шоколадки «Аленка». Здесь работала библиотека, здесь хранились 11 млн. важнейших документов. Вот история здания, которое мы теряем.

Барнаул, пр. Ленина, 94.
Барнаул, пр. Ленина, 94.
Барнаул. Юбилейные даты. — библиотека № 17 ЦБС Барнаула
  • «Дом инженерно-технических работников» (ДИТР), больше известный барнаульцам как «Дом науки и техники», построили на рубеже 1940-1950 годов. Площадь здания — 2036,30 кв. метров.
  • Здание на Ленина, 94 когда-то было украшением квартала. Жители города помнят его лучшие времена и, кажется, по-прежнему любят.

«Этот домик первоначально назывался ДИТРом. Мы из школы иногда бегали в тамошнюю библиотеку», — вспоминает барнаулец Юрий Лашко в соцсети «Одноклассники».

Барнаул, пр. Ленина, 94.
Барнаул, пр. Ленина, 94.
ОК. Барнаул. Юбилейные даты. — библиотека № 17 ЦБС Барнаул.
  • В 1959 году в «Доме инженерно-технических работников» из аппаратной смотрели фильмы.

«Мой папа был киномехаником и по клубам показывал фильмы. Здесь — научно-документальные. Любимый ДИТР! Папа мне из буфета ДИТРа приносил шоколад «Аленка», — рассказывает жительница Барнаула Ирина Кочергина.

  • Старожилы помнят ДИТР как «Дом науки и техники» — он открылся здесь в 1963-м. В тот год страна запустила в космос два пилотируемых корабля и станцию на Марс, сумевшую пролететь больше 100 млн км.
  • Вероятно, до 1967 года на втором этаже «Дома науки и техники» располагались жилые помещения. Об этом нам говорят, например, балкончики со стороны двора и торцов, не характерные для административных зданий.
  • В 1990-х часть помещений здания сдавали в аренду. В 2000-х на Ленина, 94 квартировало агентство недвижимости и пункт приема-утилизации радиодеталей, а также загадочная «школа родителей» и косметический салон.
Барнаул, пр. Ленина, 94. Объект культуного наследия.
Барнаул, пр. Ленина, 94. Объект культуного наследия.
Altapress.ru
  • В нулевых в здании расположился Алтайский ЦНТИ. Центр научно-технической информации собирал и пропагандировал передовой опыт, инновации и достижения в науке и технике. База данных у ЦНТИ была огромной: фонды включали более 11 млн документов.
  • Бывшее здание «Дома науки и техники» — не только образец, но и памятник советской монументальной архитектуры. Сейчас оно находится в плачевном состоянии и требует капитального ремонта.
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