Билет в инженеры. Чем занимались студенты в Горном училище, здание которого продают в Барнауле

- Барнаульское горное училище действовало в 18 и 19 веках. Это было первое подобное учреждение в Сибири. В среднем каждый год сюда поступали до 90 человек.
- Обучение здесь длилось 5-6 лет. Первоначально доступ к нему имели только дети дворянских семей и горных офицеров. Но подростков в этих сословий было не так уж много, поэтому вскоре в училище начали принимать всех способных выпускников заводских школ.
- Начальник Колывано-Воскресенских заводов Петр Фролов поделил срок обучения на 4 ступени. На двух младших изучались общеобразовательные дисциплины, на третьем — минералогия, а на четвертом — горное искусство, металлургия, архитектура и законоведение.
Горное училище, Барнаул.
ССО.
- Точные науки здесь читал коллежский асессор Мартов, архивариус Штрамм вел уроки химии, минералогии и металлургии, а пастор Габриэль преподавал латынь, немецкий и французский языки.
- В 1836-м Горное училище преобразовали в Окружное. Все его ученики получали от казны питание и обмундирование. Иногородние пользовались правом проживания в пансионате.
- Со временем занятия в училище стали проводить опытные инженеры, а программа предусматривала изучение заводских машин (дети изучали строение паровой машины Ивана Ползунова).
- Выпускники училища могли продолжить обучение на старших курсах Петербургского горного кадетского корпуса и получить профессию инженера.
Как выглядит здание Горного училища на пр. Красноармейский, 21 в 2023 году.
Дмитрий Лямзин
Кстати, в 21 веке это здание все еще сохраняло «ученический» дух — его помещения долгое время занимал Алтайский государственный аграрный университет.