В центре Барнаула за большие деньги продают федеральный памятник. В каком он состоянии покажет altapress.ru

Altapress.ru прогулялся вокруг Горного училища, который выставили на аукцион . Это объект культурного наследия федерального значения и, судя только по одному фасаду, ясно, что будущему обладателю потребуется немало сил, чтобы отремонтировать и сохранить памятник. Как он сейчас выглядит – покажем в фоторепортаже.

Объект находится на пр. Красноармейский, 21. Износ здания по разным оценкам составляет 50-60%. Для его эксплуатации требуется капитальный ремонт.

У бокового фасада со стороны проспекта долгое время находилась пешеходная галерея, которая защищала барнаульцев от падающего со здания снега, льда и штукатурки. В нескольких местах обрушены части карниза.

Фасады, выходящие на двор, производят еще более удручающее впечатление. Здесь мы видим облупившуюся штукатурку, закрытые фанерой окна, сломанные водостоки, выпавшие из стен кирпичи и «перебинтованную» трубу теплотрассы.

Как выглядит здание Горного училища на пр. Красноармейский, 21. Дмитрий Лямзин Как выглядит здание Горного училища на пр. Красноармейский, 21. Дмитрий Лямзин Как выглядит здание Горного училища на пр. Красноармейский, 21. Дмитрий Лямзин

Памятник – ровесник манифеста об отмене крепостного права. Интересно, что его строили около 30 лет – в 1828 году забили часть свай, но после отставки начальника округа Колывано-Воскресенских заводов Петра Фролова все работы прекратили. Их возобновили после продолжительного перерыва и переработки проекта.

Долгое время здание училища занимал Алтайский государственный аграрный университет. Однако за ненадобностью в 2020 году его «передарили» Росимуществу – за несколько лет до этого у вуза появился новый корпус на ул. Мерзликина.

К тому же, содержание здания было довольно обременительно для университета. В 2018 году администрация Центрального района направляла иски, требуя, чтобы фасады памятника привели в порядок.

Здание вместе с земельным участком выставили на аукцион. Начальная цена продажи – 66 млн рублей. Шаг – 3,3 млн рублей. Итоги торгов подведут 22 декабря.