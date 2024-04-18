Жители Барнаула составили рейтинг самых любимых памятников

В Барнауле подвели итоги проекта «Объятия культуры», благодаря которому жители города смогли проголосовать за свои любимые места города и поделиться отзывами о них. С января по апрель студенты рассказывали о городских памятниках в группе проекта и проводили опрос, по его итогам составлен рейтинг самых популярных монументов. В первой тройке — скульптуры Ленину и Пушкину, а также здание Горной аптеки.

1. Памятник Владимиру Ленину (Площадь Советов) получил 16% голосов, ведь по мнению большинства, без этого памятника облик площади неполный. «Он самый большой и величественный», — так отозвались барнаульцы о монументе.

2. Горная аптека (ул. Ползунова, 42) набрала 15%. «Атмосферное место», «Там вкусно кормят», — комментируют респонденты.

3. Памятник Александру Пушкину (сквер на пересечении улицы Пушкина и проспекта Ленина) собрал 14%. Знаменитую скульптуру поставили в 1999 году в честь 200-летия со дня рождения поэта.

Памятник Владимиру Ленину. Предоставлено altapress.ru Горная аптека. Предоставлено altapress.ru Памятник Александру Пушкину. Предоставлено altapress.ru

4. Памятник Василию Шукшину (Ленинский район, сквер на пересечении улиц Юрина и Шукшина) получил 13%. Весь процесс работы над памятником занял более полутора лет.

5. Памятник Виктору Цою (Социалистический проспект, 126, рядом с корпусом педагогического университета) набрал 12%. «Очень западает в душу», — так отозвался о монументе один из опрошенных.

6. Памятник Ивану Ползунову (пр. Ленина, 46) собрал 9%. «Нравится исполнение, а также символичность местоположения на площади АлтГТУ», — говорят горожане.

Памятник Василию Шукшину. Предоставлено altapress.ru Памятник Виктору Цою. Предоставлено altapress.ru Памятник Ивану Ползунову. Предоставлено altapress.ru

7. Памятник переселенцам на Алтай (проспект Ленина, 88) получил 8%. «Это самый молодой из наших памятников в городе — и свидетель того, что история создания облика города происходит и в наши дни», — комментируют люди.

8. За Доходный дом Аверина (ул. Гоголя, 76) проголосовало 7%. Из-за своей высоты в 4 этажа дом получил прозвище «небоскреб». «С ним связаны хорошие воспоминания», — поделились участники опроса.

9. Духовное училище (проспект Ленина, 17) набрало 3%. Деятельность училища была направлена на подготовку православных миссионеров, преподавателей духовных учебных заведений.

10. Декоративное сооружение «Чарли Чаплин» (у кинотеатра «Мир») получил 2%. Автор композиции в ретро-стиле, появившейся на месте бывшего фонтана, — скульптор по металлу Эдуард Добровольский.

Памятник “Переселенцам на Алтай от благородных потомков”. Предоставлено altapress.ru Доходный дом Аверина. Предоставлено altapress.ru Духовное училище. Предоставлено altapress.ru Декоративное сооружение “Чарли Чаплин”. Предоставлено altapress.ru

Проект поддержала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, которая в своем отзыве отметила здание филармонии.

Один из участников опроса выступил за проведение бесплатных (или посредством гранта, программы) экскурсий для школьников и студентов города Барнаула по историческим и культурным местам. «Зачастую ни местные подростки, ни приехавшие учиться не знают о городе ничего. Обидно. Сообщество, это, конечно, хорошо, но опять онлайн-общение. А общение вживую, да еще и прогуляться, мне кажется, еще лучше», – высказался горожанин.

В исследовании приняли участие 100 человек, большинство – в возрасте 18-30 лет, в основном коренные барнаульцы.

Проект организован в преддверии Международного дня памятников и выдающихся мест, который отмечается 18 апреля.

Авторы проекта и фото: Артем Алехин, Екатерина Шатова, Светлана Тимченко, Валерия Лисняк и Софья Степанова.

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