Пригожин покинул Ростов-на-Дону после переговоров с Лукашенко

В Кремле заявили, что Пригожин может безнаказанно уйти в Белоруссию. Кроме того, бойцов ЧВК не будут преследовать с учетом их заслуг на фронте.

Известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко лично знаком с Евгением Пригожиным. Когда Владимир Путин объяснял ему ситуацию в стране 24 июня, то Лукашенко сам предложил себя в качестве переговорщика.

Кадровые перестановки в Минобороны РФ не обсуждались, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, 25 июня Евгений Пригожин устроил мятеж. Вместе с бойцами он въехал в Ростов-на-Дону, занят штаб ЮВО. Также бойцов заметили в Липецкой области, по дороге в Москву.