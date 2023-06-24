Разбор. Что такое военное положение, и что будет, если его введут в России

Военное положение — это особый правовой режим, который вводится в стране или в ее отдельных местностях. Этот режим вводится в случае агрессии против России или непосредственной ее угрозы.
В России действует Федеральный конституционный закон «О военном положении», который закрепляет основные положения, действующие во время этого правового режима.
По этому закону, в случае введения военного положения, могут ограничиваться права и свободы граждан России, других государств, а также лиц без гражданства.
По закону, военное положение вводится в России указом президента в случае агрессии против страны или ее угрозы. После подписания президентом, об указе немедленно сообщается в нижнюю и верхнюю палаты парламента.
Одобрить введение военного положения в стране должен будет Совет Федерации большинством голосов в течение 48 часов.
Если Совет Федерации отклоняет указ президента, то он теряет свою силу уже на следующий день.
В случае объявления военного положения, экономика страны перестраивается для производства продукции для государственных нужд, а также армии. Кроме того, власти могут вводится такие меры как:
- Изъятие у граждан имущества. В последующем государство должно будет это компенсировать;
- Запрет забастовок, митингов, демонстраций, шествий и пикетов;
- Запрет или ограничение выбора места жительства, запрет на выезд из страны;
- Усиление охраны общественного порядка;
- Комендантский час;
- Военная цензура;
- Запрет продажи оружия;
- «Сухой» закон;
- Введение контроля за работой объектов транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий и средств массовой информации;
- Ограничение передвижения по территории, где объявлено военное положение;
- Приостановка деятельности партий, общественных и религиозных объединений, если они ведут агитацию и (или) пропаганду, подрывающую оборону и безопасность страны;
- Привлечение граждан к работам для нужд обороны и ликвидации последствий применения противником оружия, а также для восстановления объектов экономики;
- Интернирование (изоляция) граждан страны, которая воюет с Россией.
Кроме того, граждане обязаны исполнять все требования и являться по вызову в органы власти и военкоматы.
В случае введения военного положения права организаций и их должностных лиц могут быть ограничены только в той мере, в какой это необходимо в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации.
Организации, находящиеся на территории, на которой введено военное положение, обязаны выполнять требования органов власти и оказывать им содействие.
Компании обязаны будут предоставлять необходимое для нужд обороны имущество, находящееся в их собственности. Как и в случае с гражданами, государство должно будет впоследствии выплатить стоимость этого имущества;
Также все организации будут обязаны выполнять задания (заказы) для нужд обороны в соответствии с заключенными договорами (контрактами).
Военное положение отменяется указом президента после устранения тех обстоятельств, которые послужили основанием для его введения.
Об этом население оповестят в том же порядке, в каком оно оповещалось о введении военного положения.
С момента отмены военного положения нормативные правовые акты, принятые для обеспечения режима военного положения, утрачивают свою силу или отменяются органами, их издавшими.
Ранее Владимир Путин подписал пакет поправок к Уголовному кодексу о военной службе.