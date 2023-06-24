Разбор. Что такое военное положение, и что будет, если его введут в России

1

Что такое военное положение?

Военное положение — это особый правовой режим, который вводится в стране или в ее отдельных местностях. Этот режим вводится в случае агрессии против России или непосредственной ее угрозы.

В России действует Федеральный конституционный закон «О военном положении», который закрепляет основные положения, действующие во время этого правового режима.

По этому закону, в случае введения военного положения, могут ограничиваться права и свободы граждан России, других государств, а также лиц без гражданства.