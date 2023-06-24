27 июня
﻿
Политика

Что известно о мятеже Евгения Пригожина — разбор altapress.ru

Глава ЧВК "Вагнер" заявил о вооруженных атаках со стороны ВС РФ. Министерство обороны назвало его слова провокацией. По данному факту возбудили уголовное дело.

Евгений Пригожин, взятие Бахмута.
Евгений Пригожин, взятие Бахмута.
Скриншот видео.
1
Что говорил Евгений Пригожин?

Глава ЧВК "Вагнер" в социальных сетях заявил, что по их тыловым лагерям нанесли ракетный удар со стороны Минобороны. По его словам, есть погибшие.

Также он подчеркнул, что эти действия не являются военным переворотом, "это марш справедливости".

2
Как отреагировали в Минобороны?

В министерстве сообщили, что все распространяемые в соцсетях сообщения являются фейком. ВС РФ продолжают выполнять боевые задачи и сражаться с ВСУ.

Кроме того, российские солдаты смогли воспользоваться провокацией Пригожина и ослабили противника ударами авиации и артиллерии.

3
ФСБ возбудили уголовное дело?

Федеральная служба безопасности назвала его действия провокацией и возбудила уголовное дело.

Генпрокуратура уточнила, что дело возбудили по статье "Вооруженный мятеж" (ст. 279 УК РФ). По ней обвиняемому грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Национальный антитеррористический комитет потребовал немедленно прекратить противоправные действия.

4
В Кремле знают про это?

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Владимир Путин проинформирован обо всех событиях вокруг Евгения Пригожина. По словам представителя Кремля, все необходимые меры уже принимают.

5
Кто обращался к Пригожину?

Генерал Сергей Суровикин по приказу Минобороны прибыл с передовой для обращения к руководству, командирам и бойцам ЧВК "Вагнер". Он призвал Пригожина остановиться.

Также генерал добавил, что сейчас противник ждет ослабления российской армии. Именно поэтому в такое тяжелое время нельзя допускать обострения внутриполитической обстановки.

Первый замначальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенант Владимир Алексеев назвал действия Пригожина ударом в спину президенту и госпереворотом.

6
Что говорят СМИ?

Первый канал показал спецвыпуск про Евгения Пригожина. Там его действия назвали постановкой и привели три доказательства этому.

Во-первых, отсутствие видеосвидетельств сказанному. Пригожин заявил обо всех событиях в формате голосовых сообщений.

Вторым доказательством стал анализ файлов. Все они, по словам СМИ, были записаны ранее.

Наконец, глава "Вагнера" записал эти голосовые через 15 минут якобы после ракетных ударов. Даже с самыми современными технологиями за 15 минут сложно собрать все доклады с мест и проанализировать обстановку.

7
Что происходит в Ростове-на-Дону?

Ростовское издание 161.ru опубликовало фотографии, на которых видна военная техника и техника Росгвардии. Губернатор Ростовской области призвал жителей не выходить из дома без надобности.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость