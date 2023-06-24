"Мы одолеем любые испытания и станем еще сильнее" — главное из обращения президента 24 июня

- Сейчас Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Против нас направлена почти вся военная и "экономическая машина" запада.
- Мы боремся за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией — государством с тысячелетней историей.
- Это "удар в спину" нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен нашей стране в 1917 году.
- Мы защитим народ и государственность от любых угроз, в том числе, от внутреннего предательства.
- Непомерные амбиции привели к измене. Любая внутренняя смута — смертельная угроза для нашей государственности.
- Все, кто сознательно встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание: ответят и перед законом, и перед народом.
- Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж
- Дополнительные меры ввели в Москве, Московской области и в других регионах.
- Ситуация в Ростовской области сложная. Сейчас принимают все необходимые меры для улучшения.
- Как гражданин России, я сделаю все, чтобы отстоять страну. Я верю, что мы одолеем любые испытания и станем еще сильнее.
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