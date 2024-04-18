Порывистый ветер и плюсовая температура придут в Алтайский край 18 апреля

Погода в Алтайском крае
Температура в регионе ночью составила 4-9 градусов тепла. Небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы.
Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Днем в Алтайском крае установится сказочно теплая погода. Температура составит 14-19 градусов тепла.
Без осадков, но по востоку могут пройти небольшие дожди.
Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.
Погода в Барнауле
Ночью в столице Алтайского края температура была +8,+10 гр. Прошел небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.
В Барнауле днем будет чуть прохладнее, чем в регионе. Температура составит +14,+16 гр.
Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.
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