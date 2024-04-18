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Жизнь

Порывистый ветер и плюсовая температура придут в Алтайский край 18 апреля

Ночные грозы и дожди придут в регион 18 апреля, дневные прогнозы также опубликовал алтайский гидрометцентр.

Первые весенние цветы в Барнауле.
Первые весенние цветы в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Погода в Алтайском крае

Температура в регионе ночью составила 4-9 градусов тепла. Небольшие, местами умеренные дожди, возможны грозы.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Днем в Алтайском крае установится сказочно теплая погода. Температура составит 14-19 градусов тепла.

Без осадков, но по востоку могут пройти небольшие дожди.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Погода в Барнауле

Ночью в столице Алтайского края температура была +8,+10 гр. Прошел небольшой дождь.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, порывы до 15 м/с.

В Барнауле днем будет чуть прохладнее, чем в регионе. Температура составит +14,+16 гр.

Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

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