Популярный исполнитель SHAMAN приедет в Алтайский край

Российский певец SHAMAN приедет с концертами в Алтайский край в декабре, сообщает " Бийский рабочий ".

Исполнитель даст концерты в Бийске и в Барнауле.

Цена на билеты начинаются от 2 тыс. рублей, самые дорогие стоят 7,5 тыс. рублей. При этом для Бийска это самые дорогие билеты, которые продают на ближайшие выступления в городе.

В издании отмечают, что в Бийск нечасто заезжают популярные исполнители. Из последних был Сергей Лазарев, билеты на концерт которого стоили дешевле.

Кто такой SHAMAN

Ярослав Дронов - настоящее имя певца. Он считается одним из самых обсуждаемых российских исполнителей за последнее время.

Прославился своими патриотическими песнями «Улетай» и «Я русский», которые разлетелись в интернете. Общее количество просмотров на его YouTube канале превысило 500 млн.

Ранее оперная дива нашла причину популярности исполнителя SHAMAN.