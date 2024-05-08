Марк Ключник. Какие есть приметы и традиции на 8 мая

8 мая Церковь отмечает день памяти одного из четырех евангелистов — апостола и евангелиста Марка, которого в народе называют Ключником. В давние времена люди верили, что у Марка есть ключи от неба, и он посылает на землю дожди, столь необходимые земледельцам. В 2024 году этот праздник выпадает на 8 мая — среду.

Какие существуют традиции и приметы на день Марка Ключника

В народном фольклоре святой Марк, также известный как апостол и евангелист Марк, ассоциировался с обладанием ключами от небесного свода. Люди верили, что он способен как «закрыть» доступ дождям, так и послать их на землю, чтобы обеспечить необходимую влажность почве и предотвратить засуху. Поэтому в день, посвященный святому Марку, крестьяне молились о богатом урожае.

В деревнях существовали особые ритуалы и заклинания, направленные на то, чтобы вызвать дождь. Наши предки выходили в поле и, глядя в небо, произносили: «Дождь, дождь, на бабину рожь, на дедову пшеницу да на девкин лен — поливай ведром!».

В народе верили, что если в этот день пойдет дождь, то в текущем году будет богатый урожай хлеба, а у коз и коров будет много молока. А вот если 8 мая выдастся солнечным и ясным, то это предвещало жаркое и засушливое лето.

В этот праздник также проводили ритуалы, направленные на очищение жилища от негативной энергии. Для этого все предметы в доме протирали отваром крапивы. Кроме того, жгучие стебли крапивы вешали над входной дверью — считалось, что они защищают дом от злых духов и непрошенных гостей. На следующий день крапиву сжигали в костре — вместе с дымом, по поверьям, уходили болезни и все плохое.

Крапива СС0

Что можно и нельзя делать в день Марка Ключника

В соответствии с народными поверьями, в день Марка Ключника не следует злословить, сплетничать, давать советы и вмешиваться в чужую жизнь. Считается, что в противном случае можно навлечь неприятности на себя.

Кроме того, в этот день не рекомендуется строить совместные планы, так как они вряд ли осуществятся. А хозяйки могут заняться рукоделием или домашними делами, чтобы привлечь в дом благополучие и достаток.

День также считается удачным для крупных покупок. В народе верили, что чем больше денег потратишь в этот праздник, тем больше прибыли получишь в течение года.

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