Дожди и грозы могут нагрянуть в Алтайский край

Температура воздуха поднимается до +18...+23 градусов.
Преимущественно без осадков, по юго-востоку местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Кратковременные дожди и грозы прогнозируют синоптики 8 мая.
Температура воздуха поднимается до +18...+23 градусов.
Преимущественно без осадков, по юго-востоку местами кратковременные дожди, грозы.
Ветер северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter