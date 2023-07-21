SHAMAN выпустил новый клип с кадрами из Донбасса

Российский певец SHAMAN выпустил новый клип "Мой бой", посвященный военнослужащим СВО. В видеоряде присутствуют кадры хроники из зоны боевых действий.

Певец заявил, что клип сняли во время тура по городам новых регионов России.

Он посещал госпитали и военные части в зоне СВО, а также выступал с концертами в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне. Кадры съемки путешествия, а также реальную боевую хронику включили в клип.

По словам SHAMAN, в ролике снялись "герои нашей эпохи, превратившие подвиг в профессию".

"Это люди, не знающие усталости, с риском для жизни и на пределе человеческих возможностей ежедневно выполняют свой долг. Просто они знают: за ними вся страна и от каждого из них зависит наше будущее", - прокомментировал певец.