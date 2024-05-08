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Жизнь

День рождения «Кока-Колы». Какова история праздника

Ежегодно 8 мая отмечается день рождения «Кока-Колы» — одного из самых узнаваемых и популярных напитков в мире. Празднование этого дня демонстрирует не только богатую историю культового бренда, но и его огромное влияние на мировую культуру и торговлю.

"Coca-Cola", "Кола", газировка.
"Coca-Cola", "Кола", газировка.
pixabay.com/

Как появился напиток

В 1886 году, 8 мая, в одной из аптек Атланты произошло событие, которое для многих является знаменательным: американец Джон Стит Пембертон изобрел «Кока-Колу».

Изначально напиток задумывался как патентованное лекарство от нервных расстройств и депрессии, поэтому первое время его можно было купить только в аптеках. Стоимость «Кока-Колы» в самом начале составляла всего 5 центов. Первый год продаж не принес большой прибыли: в день продавалось не более девяти порций.

В 1892 году бизнесмен Эйза Григгс Кэндлер купил права на напиток. Благодаря его маркетинговой тактике «Кока-Кола» стала доминировать на мировом рынке безалкогольных напитков.

С 1886 года «Кока-Кола» претерпела множество изменений и стала мировым брендом, символом культуры и образа жизни. Формула напитка остаётся тайной, но секрет его успешного вкуса чувствуется в каждой бутылке. В настоящее время «Кока-Колу» можно купить более чем в 200 странах мира, и, пожалуй, не найдется ни одного человека, который никогда ее не пробовал.

Кока кола.
Кока кола.
Михаил Хаустов

Какие есть интересные факты о «Кока-Коле»

  • «Кока-Кола» стала первым напитком, который попробовали в космосе на борту шаттла «Челленджер».
  • Реклама «Кока-Колы» всегда была инновационной и запоминающейся. Один из самых известных рекламных роликов был выпущен в 1931 году и изображал Санта-Клауса.
  • У «Кока-Колы» есть множество вариаций: диетическая, без кофеина, вишневая, ванильная и др.
  • День рождения «Кока-Колы» отмечается по всему миру с размахом: концертами, акциями и рекламными кампаниями. В этот день люди делятся своими воспоминаниями о том, как этот напиток был с ними в самые важные моменты их жизни.

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