Кстати, от Ольги Бузовой поклонники получили еще и видео. Не просто, а с фокусом. На нем телеведущая легла в воду озера и показала, что не тонет.
"Алтай, ты прекрасен", - написала Бузова на своей странице.
Телеведущая и певица Ольга Бузова приехала на Яровое. Фотографии теледивы в голубом и красном купальниках уже успели разлететься по сети.
Кстати, от Ольги Бузовой поклонники получили еще и видео. Не просто, а с фокусом. На нем телеведущая легла в воду озера и показала, что не тонет.
"Алтай, ты прекрасен", - написала Бузова на своей странице.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter