Опасная «сталинка», задержание бизнесмена и риэлторы не в восторге. Что произошло в Алтайском крае 21 марта

◆ В управлении по труду и занятости населения рассказали о дефиците кадров в Алтайском крае в цифрах. И причины тоже прокомментировали. Кроме того, выяснилось, как с этим обстоят дела в других регионах Сибири.



◆ В России могут появиться жилищные вклады. Мы выяснили, в чем их смысл и почему алтайские риэлторы и юристы относятся к идее без особого восторга.



◆ В барнаульской поликлинике №14 невиданное пополнение медиков: за полтора месяца там появилось почти 80 новых специалистов. Главврач рассказал как это повлияет на доступность для пациентов.



◆ Известного алтайского бизнесмена Евгения Клейнатовского задержали по уголовному делу о краже сотен миллионов рублей у дольщиков.



◆ В Барнауле ввели режим повышенной готовности в доме на пр. Строителей, 4: у здания рухнула часть фасада, есть риск обрушения балконов.

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