Ольга Бузова, жилищные вклады-помощники и «Золото Алтая». Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Ольга Бузова приехала на Алтай
Российская телеведущая Ольга Бузова уехала в отпуск в Республику Алтай.
В социальных сетях она показала отель, а также свой ужин и завтрак. Ей подают тар-тар из марала, говяжью вырезку с фуа-гра и другие блюда. Также Бузова катается на горных лыжах.
«Свои каникулы я начала в Республике Алтай. Сегодня было дождливо и очень туманно, поэтому всю красоту этих мест, которые я мечтала увидеть, не удалось лицезреть. Очень надеюсь, что до отъезда удастся», — отметила артистка в своих социальных сетях.
Барнаульского бизнесмена Клейнатовского задержали
Причиной задержания Евгений Клейнатовского стало расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве, связанного со строительством дома на ул. Партизанской. Его подозревают в хищении 223 млн рублей.
Срок ввода дома в эксплуатацию неоднократно переносился из-за отсутствия у застройщика денежных средств. Для возведения многоквартирного дома привлечено по договорам долевого участия свыше 780 млн рублей. На строительство израсходовали 557 млн рублей, остальные денежные средства похитили.
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