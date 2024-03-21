22 марта
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Жизнь

Ольга Бузова, жилищные вклады-помощники и «Золото Алтая». Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. На нашем сайте вышел спецпроект «Золото Алтая». В нем мы поговорили с экспертами о лучших инвестициях и крупных бизнесах. И написали героическую былину о налогах. Да, нас занесло. Другие новости Алтайского края, как обычно, читайте в моей подборке.

Работа. Бизнес. Компьютер.
Работа. Бизнес. Компьютер.
unsplash.com.

Ольга Бузова приехала на Алтай

Российская телеведущая Ольга Бузова уехала в отпуск в Республику Алтай.

В социальных сетях она показала отель, а также свой ужин и завтрак. Ей подают тар-тар из марала, говяжью вырезку с фуа-гра и другие блюда. Также Бузова катается на горных лыжах.

«Свои каникулы я начала в Республике Алтай. Сегодня было дождливо и очень туманно, поэтому всю красоту этих мест, которые я мечтала увидеть, не удалось лицезреть. Очень надеюсь, что до отъезда удастся», — отметила артистка в своих социальных сетях.

Ольга Бузова на Алтае.
Ольга Бузова на Алтае.
Telegram-канал Ольги Бузовой

Барнаульского бизнесмена Клейнатовского задержали

Причиной задержания Евгений Клейнатовского стало расследование уголовного дела об особо крупном мошенничестве, связанного со строительством дома на ул. Партизанской. Его подозревают в хищении 223 млн рублей.

Срок ввода дома в эксплуатацию неоднократно переносился из-за отсутствия у застройщика денежных средств. Для возведения многоквартирного дома привлечено по договорам долевого участия свыше 780 млн рублей. На строительство израсходовали 557 млн рублей, остальные денежные средства похитили.

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