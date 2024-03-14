Продолжение скандала с Веселым молочником и нюансы ЕГЭ. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Сегодня рекомендую почитать текст , в котором мы сравниваем бюджет Алтайского края с бюджетом семьи. Получилось интересно. А новости региона — в моей подборке.

Что ответили Веселому молочнику в «Алтайэнерго»

Напомним, фермер Джастас Уолкер уже несколько лет не может подключить электричество к своему хозяйству.

Строение, в котором проживает Уолкер, находится в отдаленном районе. Для того чтобы подключить его к сетям, необходимо построить линию электропередачи 10 кВ, протяженностью 6 км и установить комплектную трансформаторную подстанцию (КТП). Затраты, по предварительным расчетам, составляют 14 млн рублей. Для одного единственного потребителя.

Многовато, считают в «Алтайэнерго». О других нюансах написано здесь. Сам Уолкер пока ничего нового не сказал.

На ферме Джастаса Уолкера в Солонешенском районе. Altapress.ru

Сельхозкооператив на Алтае взвинтил цены на земельном аукционе и попал в «черный список»

Дело было так. Летом 2023 года начался аукцион за землю в районе горы Ягодная. Стартовая цена была 2 014 710 рублей в год, или 4,8 тыс. рублей за гектар. Бились за землю три агрокомпании Алтайского района: СПК «Нива», «Гея» и «Агро-Стандарт».

Цену поднимали девять раз, аукцион шел спокойно. И вдруг «Нива» подняла цену аж до 20 млн рублей в год. Или 48 тыс. за гектар. Огромная сумма. Конечно, СПК выиграла торги. Но ни рубля не заплатила.

Оказалось, что СПК уже пользовался этой землей «на внедоговорной основе» за 54 тыс. рублей в год. За такой фокус «Ниву» на два года пообещали внести в реестр недобросовестных участников аукциона.

Дело целиком читайте здесь.

Алтайский район Алтайского края. altadm.gosuslugi.ru

Что еще почитать?

Как будут проходить ЕГЭ и ОГЭ в этом году в Алтайском крае — читайте здесь. Кстати, родители тоже смогут сдать экзамен.

Масленица продолжается. Как отметить четвертый день блинной недели — в этом материале.

Самое важное - в нашем Telegram-канале