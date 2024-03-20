Брошенная на парковке BMW, Писарев и памятник собаке Варе. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. ИД «Алтапресс» провел Мужской клуб для вип-персон. На нем обсуждали путешествия от Северного полюса до Бразилии и делились фото и видео из личных архивов. А мы показываем их вам. Другие новости Алтайского края читайте вы моей подборке.

Сергей Писарев с любовью рассказал о зоопарке

Сергей Викторович сначала работал учителем в школе, потом директором. Однажды решился и уволился. И теперь в Барнауле зоопарк с медведями, львами, тиграми. Слонов только нет — не прокормим, сказал Писарев.

Изначально, кстати, в зоопарке должны были быть только алтайские животные. Но внезапно появился лев. Девушка привезла его из Красноярска. Сначала пыталась продать писарев животное, но тот отказывался, потому что не было средств и места для дикой кошки.

«Через три дня звонок. Знакомый номер. Радостный голос говорит: «Я подъезжаю к Барнаулу, забирайте льва бесплатно!».

Так в Барнауле начали появляться животные не только из Алтайского края.

Кстати, в зоопарке скоро поставят памятник собаке Варе, которая спасла бойцов СВО, а сама погибла, рассказал Писарев. Он уверен, что о животных можно и нужно говорить, и что то, что они делают, — важно и правильно.

Сергей Писарев со львенком. vk.com/zoo_22

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Барнаульский риэлтор рассказал, что будет с рынком недвижимости весной

Ждать падения цен как на вторички, так и на новостройки, не стоит. Об этом рассказал Гендиректор агентства недвижимости «Династия 24» Дмитрий Дворядкин.

Прогноз по ключевой ставке неутешительный. Скорее всего, она останется на уровне 16%. Некоторые барнаульцы идут ва-банк и берут кредит сейчас, чтобы позже его рефинансировать.

При этом на загородную недвижимость появился ажиотаж. За счет роста стоимости земли и стройматериалов через пару лет цены на дом и квартиру в новостройке аналогичной квадратуры могут сравняться. Или первое перегонит второе.

Женщина передает мужчине ключ от дома. Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Авто-Хатико стоит и ржавеет на парковке в Барнауле уже год

Неподалеку от ИД «Алтапресс» поселился необычный сосед. BMW на парковке на ул. Короленко, 109 стоит как минимум с марта 2023 года. С тех пор машина пережила несколько ураганов, ее заметно потрепало.

Шины спущены, салон в пыли, кое-где видно ржавчину. Заднего стекла уже давно нет, его чем-то разбило и снесло ноябрьским ветром.

Хозяин не объявляется, найти его тоже не получается. Номера у автомобиля скручены.

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