О тропической жаре и температурных рекордах в Сибири рассказал руководитель Гидрометцентра. Что будет на Алтае

Однако в ближайшие дни аномальная жара начнет спадать, сообщает ТАСС.

В последние дни в Западной Сибири стоит аномальная жара. Это рекордные значения за все время наблюдения, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Но, по словам эксперта, уже 9 июня погода резко изменится. Холода не будет, но после невероятного зноя "это будет впечатляюще".

Между тем в Алтайском крае жители зафиксировали температуру почти в +50 градусов. Это случилось в Ключевском районе региона. Об этом сообщили местные жители. А барнаульцы не выдержали и начали купальный сезон раньше открытия пляжа.

Также сообщалось, можно ли не ходить на работу в аномальную жару. Еще прогнозировалось, что время года станет самым страшным с начала XXI века — установит несколько погодных рекордов.

Грядущее лето войдет в тройку самых жарких за все время,уверен климатолог Михаил Юлкин.