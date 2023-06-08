Кожа плавится. Барнаульцы не выдержали и начали купальный сезон раньше открытия пляжа — фоторепортаж altapress.ru

Выходя на улицу, пожалуй, каждый ощущает себя терминатором Т-1000, тонущим в расплавленном металле. Как в Барнауле спасаются от жары – покажем в фоторепортаже altapress.ru c городского пляжа.

Бесплатный барнаульский пляж на острове Помазкин планируют официально открыть 10 июня. Иронично, что в этот день синоптики прогнозируют дождь и максимальную температуру +23 градуса.

Горожане не упускают момент и отправляются на спасительный берег уже сейчас. Немало людей идут плавать по будням, после рабочего дня.

Едут они и на коммерческие водоемы, многие из которых открыли сезон с 1 июня. Например, обновленное в прошлом году озеро Варежка на Южном. Запрыгивают в воду и в самом центре города — в Изумрудном парке. Но делать это, конечно, запрещено.

Бесплатный пляж будут обслуживать до 31 августа. Кстати, в апрельской закупке по его подготовке указали, что подрядчик должен завершить все работы до 1 июня: провести санитарную уборку территории и рекультивировать песок на площади 3 тыс. кв. м.

Ранее мэр Барнаула Вячеслав Франк поручил усилить количество проверок на территориях, где купаться запрещено, а алтайские депутаты запретили детям приходить на пляж без сопровождения - полиция уже начала рейды.