Несколько светофоров отключат в центре Барнаула утром 11 апреля

Несколько светофоров отключат в центре Барнаула в связи с ремонтными работами утром 11 апреля. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Светофоры не будут работать с 10:00 до 11:30. Их отключат в следующих местах:

На перекрестке пр. Красноармейского и ул. Молодежной;

На перекрестке ул. Молодежной и Ядринцева;

В районе дома № 112 по пр. Красноармейскому;

В районе дома № 66 по ул. Молодежной.

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами на сетях электроснабжения.

«Водителей и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках, соблюдать требования дорожных знаков и ПДД, регулировщиков Госавтоинспекции», — предупреждают в ведомстве.

Ранее движение всех видов транспорта перекрыли по дороге в Новичихинском районе из-за размытой дороги.