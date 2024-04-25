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Жизнь

На выездном совещании обсудили, как организовать дорожное движение на одной из улиц Барнаула

Речь идет об участке дороги на ул. 280-летия Барнаула. Там в ближайшее время планируется провести ремонтные работы, сообщает пресс-служба мэрии.

На улице 280-летия Барнаула построят велодорожки
На улице 280-летия Барнаула построят велодорожки
barnaul.org

Выездное совещание провел председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.

Ремонтные работы на этом участке дороги пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В ходе совещания обсудили вопросы:

  • безопасности дорожного движения, в том числе переходов для учащихся школы №133;

  • организацию дорожного движения и подъезда специальной техники, пожарной, скорой, полиции, на период проведения работ;

  • обеспечение транспортной доступности гаражного кооператива «Дружный».

Также Ведяшкин отметил, что до конца недели подрядчиком будут проведены необходимые дополнительные мероприятия, которые позволят обеспечить транспортную доступность жителей микрорайона.

В начале следующей недели планируется ограничить движение транспорта по ул. 280-летия Барнаула от ул. 65 лет Победы до ул. Попова. Эти сроки обусловлены необходимостью оперативного дополнения работ по строительству автомобильных дорог.

Строительство планируется закончить к 1 октября.

Ранее сообщалось, что садоводства и села под Барнаулом остались без единственного автобусного маршрута.

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