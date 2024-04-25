Выездное совещание провел председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин.
Ремонтные работы на этом участке дороги пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В ходе совещания обсудили вопросы:
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безопасности дорожного движения, в том числе переходов для учащихся школы №133;
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организацию дорожного движения и подъезда специальной техники, пожарной, скорой, полиции, на период проведения работ;
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обеспечение транспортной доступности гаражного кооператива «Дружный».
Также Ведяшкин отметил, что до конца недели подрядчиком будут проведены необходимые дополнительные мероприятия, которые позволят обеспечить транспортную доступность жителей микрорайона.
В начале следующей недели планируется ограничить движение транспорта по ул. 280-летия Барнаула от ул. 65 лет Победы до ул. Попова. Эти сроки обусловлены необходимостью оперативного дополнения работ по строительству автомобильных дорог.
Строительство планируется закончить к 1 октября.
Ранее сообщалось, что садоводства и села под Барнаулом остались без единственного автобусного маршрута.
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