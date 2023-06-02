Монгольская рапсодия: знаменитую песню Queen изначально хотели озаглавить по-другому

Об этом сообщил телеканал Sky News. В рукописях и черновиках Фредди Меркьюри нашли фрагмент с перечеркнутым названием Mongolian rhapsody.
Черновики выставили на аукцион торги.
Ранее опубликовали видео с неизданной версией песни Фредди Меркьюри.
Знаменитая композиция британской рок-группы Queen Bohemian rhapsody первоначально называлась Mongolian rhapsody.
Об этом сообщил телеканал Sky News. В рукописях и черновиках Фредди Меркьюри нашли фрагмент с перечеркнутым названием Mongolian rhapsody.
Черновики выставили на аукцион торги.
Ранее опубликовали видео с неизданной версией песни Фредди Меркьюри.
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