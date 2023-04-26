Уютно и душевно. Репортаж altapress.ru с концерта группы Чиж & Co в Барнауле

В алтайском театре драмы 25 апреля состоялся большой концерт рок-группы Чиж & Co. О том, как барнаульцы встретили известный коллектив, — в материале altapress.ru.

Группа «Чиж & Co» во главе с бессменным лидером Сергеем Чиграковым («Чижом») существует уже 30 лет.

За эти годы у коллектива появилось большое число поклонников. Неудивительно, что зрительный зал театра драмы, где проходил концерт, заполнили практически полностью.

В первую очередь, выступление группы привлекла ту аудиторию, на чью молодость выпал период ее наибольшей популярности. Впрочем, и посетители младше 30 лет также были на этом шоу.

Первые зрители стали подходить задолго до концерта. За полчаса до начала выступления в фойе театра было уже многолюдно.

Часть посетителей устремились в буфет, а другая — увлеченно рассматривала сувениры с символикой группы. Фанаты могли приобрести магнитики, футболки, браслеты.

Помимо фанатской атрибутики, посетителям также предлагали купить диски, виниловые пластинки и даже аудиокассеты, которые в наши времена можно встретить не часто.

Концерт рок-группы «Чиж & Co» в Барнауле. altapress.ru. Концерт рок-группы «Чиж & Co» в Барнауле. altapress.ru. Концерт рок-группы «Чиж & Co» в Барнауле. altapress.ru. Концерт рок-группы «Чиж & Co» в Барнауле. altapress.ru.

Неподалеку от точки продаж фанатской продукции шла торговля цветами.

Начало концерта задержалось на 10 минут. С большой долей вероятности, это связано с тем, что не все зрители успели вовремя пройти билетный контроль и занять свои места в зале.

Тем не менее слегка поседевшая, но не постаревшая душой, живая легенда российского рок-н-ролла и блюз-рока Сергей Чиграков со своим коллективом выдали замечательную двухчасовую программу из крепких «боевичков» самого разного настроения — от флегматичного до драйвового.

Впрочем, на этом общение с аудиторией и заканчивалось — не считая текстов песен, Чиграков был немногословен.

Концерт рок-группы «Чиж & Co» в Барнауле. altapress.ru.

Но это совершенно не мешало зрителям получать удовольствие от концерта.

Так, некоторые гости, особенно на задних рядах, пританцовывали, насколько это позволяло сидячее положение.

Вскоре некоторые барнаульцы встали и танцевали во весь рост.

Заметное оживление вызывали самые известные хиты группы. Такие песни как «Фантом», «О любви», «Вечная молодость» многие посетители концерта пели вместе с группой.

Также зрителей порадовало барабанное соло в середине выступления. А когда группа начала играть «Полонез», по залу прокатились звуки умиления.

Концерт рок-группы «Чиж & Co» в Барнауле. altapress.ru.

В целом зал очень тепло встречал каждую песню и дарил группе продолжительные аплодисменты.

Неудивительно, что после такого приема группа вышла на «бис» и отыграла еще пару песен.

На финальных лиричных композициях группы многие зрители пели стоя и светили фонариками на мобильных телефонах. Это только добавляло атмосферности шоу.

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