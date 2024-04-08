В субботу, 13 апреля, на территории города Барнаула и в пригороде пройдут весенние продовольственные ярмарки. Об этом сообщает администрация города.

Площадки разместят на следующих адресах:

Железнодорожный район:

- сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул.Молодежная-Красноармейский).

Индустриальный район:

- ул.Энтузиастов, 12в (Парк спорта Алексея Смертина);

- м/р Новосиликатный – ул.Новосибирская, 16в.

Ленинский район:

- п.Научный городок, 31.

Октябрьский район:

- ул.Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова).

Центральный район:

- с.Лебяжье – ул.Центральная, 65а;

- м/р Затон – ул.Водников, 11.

Приобрести товары можно будет с 10:00 до 14:00.

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