12 марта
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Жизнь

Искусственый интеллект назвали энергозатратным

Искусственный интеллект (ИИ) назвали слишком энергозатратным. Об этом сообщает The New Yorker.

Искусственный интеллект. Микрочип.
Искусственный интеллект. Микрочип.
Фото: ru.frepik.com, автор rawpixel.com.

Оказалось, что ежедневно чат-бот ChatGPT отвечает на 200 млн запросов. При этом серверам необходимо для этого необходимо 500 тыс. киловатт-часов энергии.

Отмечается, что в год среднестатистическое хозяйство в США потребляет 29 киловатт-часов. А чат-бот потребляет в 17 тыс. раз больше энергии. Поэтому специалисты назвали его слишком энергозатратным.

Нагрузку, которую создает ИИ на электросеть, сложно подсчитать. Однако эксперт подчеркнул, что если Google добавит в свой поиск поддержку генеративного ИИ, то энергопотребление вырастет на 29 млрд киловатт-часов в год.

Ранее сообщалось, что Apple создала ИИ для редактирования изображений.

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