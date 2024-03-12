Искусственый интеллект назвали энергозатратным

Оказалось, что ежедневно чат-бот ChatGPT отвечает на 200 млн запросов. При этом серверам необходимо для этого необходимо 500 тыс. киловатт-часов энергии.
Отмечается, что в год среднестатистическое хозяйство в США потребляет 29 киловатт-часов. А чат-бот потребляет в 17 тыс. раз больше энергии. Поэтому специалисты назвали его слишком энергозатратным.
Нагрузку, которую создает ИИ на электросеть, сложно подсчитать. Однако эксперт подчеркнул, что если Google добавит в свой поиск поддержку генеративного ИИ, то энергопотребление вырастет на 29 млрд киловатт-часов в год.
Ранее сообщалось, что Apple создала ИИ для редактирования изображений.
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