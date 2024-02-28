Финансовый эффект от внедрения ИИ в Сбере в 2023 году составил 350 млрд рублей

По итогам 2023 года Сбер получил положительный финансовый эффект от внедрения искусственного интеллекта, говорится в отчетности кредитной организации по МСФО.

За прошедший год финансовый эффект о применения ИИ-технологий в Сбере достиг 350 млрд рублей, а за последние три года составил более 900 млрд рублей.

Российские компании активно развивают технологии искусственного интеллекта. На финансовом рынке ИИ применяется в крупных компаниях. По крайней мере, идут тестирования аналитических моделей, обработка массива текстовых и числовых данных.

В самом Сбере существует несколько проектов по развитию ИИ. Банк уже запустил нейросеть GigaChat (ГигаЧат) и в 2024 году рассчитывает получить не менее 10 млрд рублей финансового эффекта только от нее. В том числе, банк начал разработку собственных антропоморфных роботов.

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