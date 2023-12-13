Правительство Алтайского края совместно с Сибирским банком Сбербанка обсудили, как с помощью технологий искусственного интеллекта сделать жизнь региона комфортнее.

В Алтайском крае состоялась дизайн-сессия по применению технологий искусственного интеллекта (AI). Ее организаторами стали правительство региона и Сбер.

Участники сессии — представители органов исполнительной власти Алтайского края работали в командах. Каждая из них рассмотрела возможности применения цифровых технологий и внедрения AI в направлениях строительства, образования, охраны здоровья и социальной защиты, роботизации в промышленности.

Яна Чаруйская, исполнительный директор управления экспериментальных систем машинного обучения ПАО Сбербанк. Фото предоставлено пресс-службой Сбера. Иван Шешиков, управляющий Алтайским отделением Сбера. Фото предоставлено пресс-службой Сбера. Алтайский край и Сбер провели дизайн-сессию по внедрению искусственного интеллекта в регионе. Фото предоставлено пресс-службой Сбера.

Отдельное внимание было уделено возможностям генеративного искусственного интеллекта, который сегодня может выполнить настоящий прорыв в совершенствовании государственных сервисов, благодаря чему пользователи смогут ощутить новый уровень качества и комфорта. Проактивные госуслуги, прогнозирование потребностей жителей и бизнеса, а также персонализированный сервис для них — AI сможет стать полноценным виртуальным помощником в решении большинства рабочих задач для госслужащих.

Виктор Томенко,

губернатор Алтайского края:

Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» в стране в целом и в нашем крае в частности создана и развивается необходимая инфраструктура. Это и подключение к интернету школ, больниц и других социально значимых объектов, и развитие электронных экосистем и онлайн-платформ. Теперь речь идет о подготовке нацпроекта об экономике данных. Это следующий шаг, который, как заявил на недавней стратегической сессии российский премьер Михаил Мишустин, расширит возможности целых секторов экономики, позволит сделать удобные для людей и бизнеса сервисы. Во всем, что касается цифровой трансформации, среди передовиков — Сбер, который и предлагает решения в рамках общей государственной политики, и задает тренды.

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края. Фото предоставлено пресс-службой Сбера.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка Сбербанка:

Правительство Алтайского края и Сбер связывает многолетнее плодотворное сотрудничество в разных направлениях развития региона. Наше взаимодействие в сфере внедрения искусственного интеллекта станет драйвером роста экономики края и повысит качество жизни людей, а также позволит создать новые рабочие места.