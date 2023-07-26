ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году

Новый стандарт появится на школьную форму в 2024 году, сообщают «Известия» со ссылкой на Роскачество. В документе прописаны само понятие формы и требования к одежде для школьников.

Эксперты Роскачества планируют представить окончательную редакцию стандарта на школьную форму во втором полугодии 2024 года.

В новый стандарт входят требования к форме одежды для школьников, ее материалам, а также маркировке. ГОСТ призван проконтролировать, чтобы при изготовлении школьной формы не использовались материалы низкого качества.

"Школьная форма, — единообразный по стилю, конструктивным решениям и сочетанию цветов ассортимент одежды, она предназначена для ношения и в общеобразовательных организациях. <...>Она должна носить светский характер, быть удобной, эстетичной, соответствовать погодным условиям местности, где происходит учебный процесс", - указано в документе.

В комплект формы для учащихся будут входить блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты. Одежда будет разделена на повседневную и торжественную для мальчиков и девочек.

Производители, которые захотят маркировать свою продукцию таким образом, должны будут исполнять требования нового ГОСТа.