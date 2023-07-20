21 июля
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Жизнь

В новом учебном году старшеклассникам будут объяснять причины СВО

С сентября 2023 года российским старшеклассникам на уроках истории начнут объяснять, почему началась военная операция. Преподавать будут по новому единому учебнику. Об этом сообщают "Ведомости".

Учеба. Школа.
Учеба. Школа.
https://unsplash.com/

Авторами единого учебника выступили помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Новый учебник «История России» для школьников 11-го класса будет включать в себя информацию с 1945 года по начало XXI в.

Наибольший интерес представляет последняя глава учебника, которая посвящена событиям, приведшим к конфликту на Украине, и самой спецоперации. В главе 17 параграфов.

Среди параграфов есть «Отношения с Западом в начале XXI в.», «Давление на Россию со стороны США», «Фальсификация истории», «Возрождение нацизма», «Украинский неонацизм», «Новые регионы», «СВО и российское общество» и другие.

Также в новом учебнике расположены карта с новыми территориями, вопросы и задания по главе и отрывки из выступлений президента. После каждого параграфа есть вопросы для подготовки.

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