5 июля
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Образование

В Новосибирске десяткам выпускников вуза вручили недействительные дипломы

Дипломы 40 выпускников НГУ оказались недействительными из-за ошибки при оформлении, сообщает "Сиб.фм".

НГУ.
НГУ.
nsu.ru

Одна из бывших студенток НГУ сообщила, что ее документы не приняли в магистратуре в Санкт-Петербурге.

Оказалось, в дипломе нет регистрационного номера - знака подлинности, без которого документ считают недействительным.

В такой ситуации девушка оказалась не одна - ошибка была у всей группы.

Руководство вуза объяснило, что пропустили номер при печати и не заметили.

Сейчас сотрудники НГУ собирают списки выпускников с ошибкой в документе и обещают переделать его в ближайшее время.

Непригодный диплом нужно будет вернуть, а на исправление у сотрудников уйдет всего день, обещают в вузе.

Похожая ситуация уже была в Новосибирске в этом году. Сотня выпускников лицея информационных технологий оказались с неправильными документами на руках.

В дипломах вместо "информационных" было написано "информационнАх". Из-за этого нескольким абитуриентам отказали в поступлении.

Ранее стало известно, что будет с барнаульскими первоклассниками, которым не хватило мест в школах.

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