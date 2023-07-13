Госдума одобрила введение серебряных медалей для выпускников

Напомним, что министр просвещения Сергей Кравцов заявил о возвращении серебряных медалей в школы. Их планируют вручать в новом учебном году.
Ранее стало известно, что будет с барнаульскими первоклассниками, которым не хватило мест в школах.
В Госдуме одобрили поправки в закон о введении серебряныз медалей в российских школах, пишет RT.
Напомним, что министр просвещения Сергей Кравцов заявил о возвращении серебряных медалей в школы. Их планируют вручать в новом учебном году.
Ранее стало известно, что будет с барнаульскими первоклассниками, которым не хватило мест в школах.
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