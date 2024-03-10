Франческа из Алтайского края. Стало известно, какими необычными именами назвали детей в феврале

Самыми популярными именами для новорожденных девочек стали: София, Алиса, Анна. Для мальчиков — Артем, Михаил, Александр.
В числе необычных и редких женских имен: Амальтея, Селена, Франческа, а среди мужских – Лаврентий, Пламен, Эвальд.
Ранее в Сибири родилась девочка. Ее назвали Доча.
Тем временем в России запустили сервис по подбору имени ребенку. Сервис позволяет выбрать имя на основании многих запросов. Например, популярное имя или редкое, его длина, сочетание имени и отчества.
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