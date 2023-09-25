ФНС России запустил сервис по подбору имени ребенку

Подбор сформирован на основании пяти тыс. реальных имен, которые были зарегистрированы в реестре с 1 октября 2018 года.
Сервис позволяет выбрать имя на основании многих запросов. Например, популярное имя или редкое, его длина, сочетание имени и отчества.
Также на портале ЕГР ЗАГС разместили полный перечень детей, которые рождены с 1926 года.
Имена расположены от самого популярного до самого редкого за последние сто лет.
Отмечается, что понравившееся имя можно добавить в "избранное".
Посмотреть и опробовать сайт можно тут.
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