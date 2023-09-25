25 сентября
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Жизнь

ФНС России запустил сервис по подбору имени ребенку

Новый интерактивный сервис поможет будущим родителям подобрать имя ребенку.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

Подбор сформирован на основании пяти тыс. реальных имен, которые были зарегистрированы в реестре с 1 октября 2018 года.

Сервис позволяет выбрать имя на основании многих запросов. Например, популярное имя или редкое, его длина, сочетание имени и отчества.

Также на портале ЕГР ЗАГС разместили полный перечень детей, которые рождены с 1926 года.

Имена расположены от самого популярного до самого редкого за последние сто лет.

Отмечается, что понравившееся имя можно добавить в "избранное".

Посмотреть и опробовать сайт можно тут.

Ранее в августе в Алтайском крае подскочило количество новорожденных.

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