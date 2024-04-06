Экстренное сообщение экипажа — самолет встретился с НЛО при наборе высоты

Накануне летевший в Волгоград из Москвы самолет встретился с НЛО в наборе высоты. Об этом пишет «Волгоград онлайн».

Отмечается, что экипаж самолета авиакомпании «Аэрофлот» заметил неопознанный летающий объект в небе.

4 апреля в 15:03 экипаж самолета Airbus A-320 рейса AFL1186, находившийся на высоте 7300 метров, доложил о наблюдении шара с серебристым оттенком без подвеса на высоте 10 650 метров перед собой, — сообщается в сообщении.

Известно, что НЛО заметили в Московской зоне Единой системы организации воздушного движения в районе аэропорта Шереметьево.

Инцидент произошел с рейсом AFL1182, который вылетел из Шереметьево в 14:49 по мск. При этом воздушное судно приземлилось в Волгограде на 25 минут раньше.

Ранее сообщалось, что под видом инопланетян человечество встретит бесов.

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