29 февраля
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Жизнь

НЛО засекли украинские военные над зоной боевых действий

Вооруженные силы Украины в феврале зафиксировали НЛО, пишет Daily Mail.

НЛО
НЛО
СС0

Неопознанный летающий объект был в форме диска. Он летал над зоной боевых действий, указывает RT.

О поведении гуманоидов не сообщается.

Ранее сообщалось, что инопланетяне увернулись от всех разведок мира и тайно прилетели на Землю. Сейчас остаются здесь. Об этом заявил профессор Гарри Нолан. Причем самые точные супертелескопы их не смогли засечь.

Сотрудники ЦРУ привлекали этого эксперта для анализа "материалов, предположительно, оставленных НЛО". Причем разведчики уверены — пришельцы поселились на Земле. Но обратить внимание на них могут не все.

Космическая скорость и таран

9 ноября 2018 года в 06:47 местного времени пилот рейса авиакомпании British Airways связалась с управлением воздушным движением аэропорта Шаннон, чтобы спросить, не проходят ли какие-либо военные учения в ближайшем к самолету воздушном пространстве, поскольку летчица увидела нечто «движущееся очень быстро». С космической скоростью. Но учения в этом районе не проходили.

Планета обитания

Астрономы нашли звезды, с которых инопланетяне могут следить за Землей. Одним из возможных мест, где стоит искать инопланетную жизнь, является ближайшая к Солнцу звезда Проксима Центавра.

Даже зафиксирован необычный радиосигнал из этой звездной системы, который может являться признаком разумной жизни.

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