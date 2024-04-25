Девушку шокировали фетиши парня, с которым она встречалась три года

Пользовательница Reddit пожаловалась на фетиш своего парня с которым она встречалась три года.

Девушка отметила, что любит своего бойфренда и счастлива с ним. Однако секс не приносит удовольствия из-за странного фетиша парня. Оказалось, что парня привлекали роботы, а не люди.

Вместо близости с ней бойфренд предпочитает порно, в котором актрисы изображают человекоподобных роботов. При этом он не хочет вносить подобные элементы в половую жизнь.

Комментаторы посоветовали контролировать парня и не давать смотреть ему подобные видео.

Ранее сообщалось, что сексолог назвала неожиданный фетиш, который набирает популярность.

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