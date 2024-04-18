Благоустройство территорий планируется на 2025 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». До конца голосования остается меньше двух недель.
В этом году горожанам предложено выбрать одну из четырех территорий:
- зеленая зона по ул. Молодежной, 15 (рядом с краевым театром драмы имени В.М. Шукшина);
- проезд Полюсный (от пер. Ядринцева до дома №91 по проезду Полюсному);
- зеленая зона от дома № 33 по пр. Строителей до пер. Ядринцева;
- зеленая зона между домами № 21 и 25 по пр. Строителей.
Выбрать понравившийся объект можно до 30 апреля.
Ранее сообщалось, что лестницу поставили за магазином «Лента» в Барнауле.
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