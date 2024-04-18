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Жизнь

Барнаульцы смогут проголосовать за благоустройство одной из территорий Железнодорожного района

В рамках Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства барнаульцы могут проголосовать за благоустройство одной из четырех территорий Железнодорожного района, сообщает «Барнаул».

Благоустройство территорий Железнодорожного района г. Барнаула.
Благоустройство территорий Железнодорожного района г. Барнаула.
barnaul.org

Благоустройство территорий планируется на 2025 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». До конца голосования остается меньше двух недель.

В этом году горожанам предложено выбрать одну из четырех территорий:

  • зеленая зона по ул. Молодежной, 15 (рядом с краевым театром драмы имени В.М. Шукшина);
  • проезд Полюсный (от пер. Ядринцева до дома №91 по проезду Полюсному);
  • зеленая зона от дома № 33 по пр. Строителей до пер. Ядринцева;
  • зеленая зона между домами № 21 и 25 по пр. Строителей.

Выбрать понравившийся объект можно до 30 апреля.

Ранее сообщалось, что лестницу поставили за магазином «Лента» в Барнауле.

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