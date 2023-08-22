Движение встало на пр. Ленина - в сторону пл. Октября, на пр. Калинина (от пл. Октября до Павловского тракта в обе стороны), на ул. Молодежной и Челюскинцев, Союза Республик, Советской, Профинтерна и на пр. Комсомольском.
Традиционно не остались в стороне шоссе Ленточный бор и ул. Власихинская.
Водители недоумевают - что могло послужить причиной такому длинному затору почти на всех центральных улицах.
Тем временем, судя по картам 2GIS, в городе перекрыты части ул. Партизанской, Папаницев и Песчаной.
Ранее в Барнауле на месяц перекрыли часть улицы в центре города.