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Жизнь

Барнаул утонул в жутких пробках днем 22 августа

Пробки достигли восьми баллов днем 22 августа в Барнауле. Особенно острой ситуация оказалась в центре города - при этом днем, в разгар рабочего дня.

Пробки в 8 баллов в Барнауле.
Пробки в 8 баллов в Барнауле.
2GIS

Движение встало на пр. Ленина - в сторону пл. Октября, на пр. Калинина (от пл. Октября до Павловского тракта в обе стороны), на ул. Молодежной и Челюскинцев, Союза Республик, Советской, Профинтерна и на пр. Комсомольском.

Традиционно не остались в стороне шоссе Ленточный бор и ул. Власихинская.

Пробки в 8 баллов в Барнауле.
Пробки в 8 баллов в Барнауле.
2GIS

Водители недоумевают - что могло послужить причиной такому длинному затору почти на всех центральных улицах.

Тем временем, судя по картам 2GIS, в городе перекрыты части ул. Партизанской, Папаницев и Песчаной.

Ранее в Барнауле на месяц перекрыли часть улицы в центре города.

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