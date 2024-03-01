2 марта
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Жизнь

Алла Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом

Народная артистка СССР Алла Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом, сообщает kp.ru.

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

В альбом «P.S» вошли 20 песен, записанных с юбилейного концерта в 2019 году. Тогда певица дала концерты в Москве и Минске.

«P.S» вышел на многих известных музыкальных платформах, указывает Газета.Ru.

В альбом вошли известные песни «Святая ложь», "Не делайте мне больно, господа", "Женщина, которая поет" и многие другие.

Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии.

Визит

Выход нового альбома никак не связан с последним визитом Аллы Пугачевой в Россию, заверил Лопатин. Она вернулась в Россию в ноябре 2023 года. Тогда же стало известно о ее визите в тверскую студию звукозаписи «Салам». Звукорежиссер студии рассказал, что Примадонна спела три песни для внутреннего пользования.

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