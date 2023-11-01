Без комментариев: Алла Пугачева впервые после отъезда из Израиля вышла на связь

В соцсети Примадонна опубликовала фотографии с супругом Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом) и снимки детей, пишет spbdnevnik.ru.
И подписала — "Живем дальше". Комментарии к своей публикации Пугачева отключила.
Место нахождения певица также не указала. Но по всей видимости, вся семья находится на Кипре.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева вместе с детьми уехала из Израиля на Кипр. Примадонна вместе с детьми проведет там год. также сообщалось, что у Пугачевой есть кипрский паспорт.
Более, того у Народной артистки СССР есть на Кипре вилла, которую она приобрела в 2017 году.
Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии.
* Признан Минюстом РФ иноагентом.