Алла Пугачева решила уехать в Лондон ради образования детей

Переезд состоится после новогодних праздников, указывает "КП".

Несколько лет назад Пугачева и Галкин* (признан иноагентом в РФ) купили недвижимость в Лимасоле (Кипр). Это позволило им и их детям Гарри и Лизе получить европейские паспорта. Но климат Кипра не подошел.

Поэтому певица решила переехать с детьми на ПМЖ в Лондон.

В конце ноября примадонна уже побывала в Британии. И выбирала особняк, где она может жить с семьей. А двойняшки — получать образование.

Лондон не чужой город для семьи — там учился и много лет живет младший сын Кристины Орбакайте Дени Байсаров.

Между тем причина переезда с Кипра может быть совсем в другом. Дело в том, что там идет проверка юридических фирм, которые помогали россиянам получить вид на жительство. Банкам власти рекомендовали ограничить отношения с российскими клиентами.

Ранее Алла Пугачева объяснила, кого назвала холопами, рабами и рассказала о своем богатстве. Главным богатством она назвала свою свободу.

Пугачева имеет два ордена «За заслуги перед Отечеством» — II и III степени, лауреат Государственной премии.

После начала СВО певица с мужем и детьми переехали из России в Израиль. Потом — на Кипр.

*Признан иноагентом на территории РФ.