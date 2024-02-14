16 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Здоровье

В состоянии комы из-за компьютерной игры госпитализировали россиянина

Житель Сургута попал в больницу после того как поиграл в компьютерную игру.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Мужчина находился за компьютером до трех часов ночи. Жена уговаривала супруга лечь отдохнуть, но он отказывался.

Позже мужчина пожаловался на головную боль, рвоту и судороги. И потерял сознание. Родственники пытались ему помочь, но их манипуляции не дали нужного эффекта.

Приехавшие на место медики госпитализировали мужчину, указывает Газета.Ru.

Сейчас мужчина находится в коме в больнице.

Ранее россиянка в коме стала участницей ДТП. Скорая помощь перевозила женщину в коме, автомобиль медиков попал в аварию.

Авария произошла на Сахалине.

Водитель не справился с управлением и скорая помощь вылетела в кювет. В момент аварии в салоне находились три человека — два пассажира, которые не были пристегнуты, и женщина в коме.

Первые двое получили ушибы.

Женщина в бессознательном состоянии была пристегнута и не пострадала.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость