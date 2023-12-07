Россиянка в коме стала участницей ДТП

Авария произошла на Сахалине.

Водитель не справился с управлением и скорая помощь вылетела в кювет. В момент аварии в салоне находились три человека — два пассажира, которые не были пристегнуты, и женщина в коме.

Первые двое получили ушибы.

Женщина в бессознательном состоянии была пристегнута и не пострадала, указывает Газета.Ru.

Ведется разбирательство.

Межу тем 10 работников скорой помощи Кузбасса обвиняют в создании ОПГ.

Медработники нелегально «прокапывали» людей, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. И использовали для этого сильнодействующие препараты.

В марте возбуждены дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Впоследствии возбудили еще 40 дел по статьям: производство и сбыт психотропных и наркотических веществ, незаконный сбыт сильнодействующих веществ, подделка документов и незаконная выдача рецептов.

Задержаны два руководителя медцентров.