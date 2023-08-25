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Происшествия

Две девочки впали в кому после отдыха на водоеме в Алтайском крае

Две девочки пострадали при катании на тюбинге в селе Старобелокуриха 24 августа, сообщает прокуратура Алтайского края.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Семья из четырех человек приехала на отдых на водоем - возможно, на старобелокурихинский пруд.

Мужчина решил прокатиться на гидроцикле, а к нему на тросе был закреплен надувной плот. На нем катались девочки 12 и 17 лет.

В какой-то момент при маневре тюбинг влетел в деревянный пирс. Дети получили комплексные повреждения - их госпитализировали.

Обе пострадавшие впоследствии впали в кому, сообщает "Банкфакс".

Правоохранители ведут проверку.

Ранее на Алтае утонул двухлетний ребенок - его унесло течением.

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