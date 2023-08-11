На Алтае утонул двухлетний ребенок - его унесло течением

Двухлетний малыш утонул в реке Мульта в Усть-Коксинском районе вечером 10 августа, сообщает УГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

На номер 112 поступило сообщение, что ребенка унесло течением во время купания - причем при очевидных обстоятельствах.

Поиском занимались пожарные, полиция, медики и волонтеры. Обследовали 1,6 км русла реки - от места происшествия до слияния с Катунью.

Спустя час тело малыша нашли в километре от места пропажи. Его передали правоохранителям.

Родителей, бабушек, дедушек и других родственников предупреждают внимательно следить за детьми на водоемах и ни на секунду не упускать их из поля зрения, а малышей - и вовсе из рук.

Также нельзя отпускать детей купаться одних и нельзя поручать старшим детям присматривать на водоемах за младшими.

Ранее на Алтае утонул мужчина, пытающийся на спор переплыть Катунь.